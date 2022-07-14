بيروت - منصور شعبان



أعلنت «مؤسسة كهرباء لبنان» عن الدخول في العتمة الشاملة، لحين وصول وتفريغ شحنة الغاز أويل المخصصة لشهر يوليو الجاري، حيث إنه ليس من المرتقب ألا يتم البدء في استعمال حمولتها، قبل الخميس الواقع في 28 يوليو على أقرب تقدير.



ويأتي هذا الإعلان للمؤسسة للمرة الثانية حيث سبق لها أن حذرت، قبيل دخول لبنان العتمة في أيام عيد الأضحى المبارك، لكن الحكومة استدركت الأمر مؤقتا وتم تأمين المال لتغذية هذه الفترة.



وأفادت المؤسسة، في بيان بأنه تم مجددا وضع معمل الزهراني مرحليا خارج الخدمة، بعد ذروة ليل أمس الأول، علما أن خزينه المتبقي يكفي لتشغيله نحو 5 أيام أي حتى 17 الجاري في حال استمرار تشغيله، وستتم الاستعاضة عن جزء من إنتاجه عبر تشغيل كل من معملي صور وبعلبك لغاية نفاد مخزونيهما من مادة الغاز أويل، ليصار، على أثر ذلك، وبعد نفاد أيضا الخزين المتبقي، الى معمل دير عمار والمرتقب في 25، إعادته مرة أخرى إلى الخدمة، للمحافظة على ديمومة انتاج الطاقة في الحد الأدنى للفترة الممتدة ما بين 25 و29 من الشهر، لحين البدء باستعمال حمولة الناقلة البحرية المخصصة لشهر يوليو، ولمنع انقطاع التغذية بشكل تام لا سيما عن المرافق الحيوية الأساسية في البلد: مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، المرافق الأساسية في الدولة.. خلال تلك الفترة،



كما تجدر الإشارة إلى أن القدرة الإنتاجية الحالية، والبالغة نحو 200 ميغاواط، سينتج عنها حكما عدم استقرار وثبات في الشبكة الكهربائية، ما يعرضها بالتالي إلى عدة انقطاعات عامة قد تتكرر في بعض الأحيان عدة مرات في اليوم الواحد.



وذكرت المؤسسة «مرة أخرى أن حمولة شحنة مادة الغاز أويل، العائدة لشهر يونيو الماضي التي تم تفريغها في خزانات معملي الزهراني ودير عمار قد أتت متدنية جدا، بحيث انها لم تتعد 33.900 طن متري، وبالتالي لا تكاد تكفي لتسيير المعملين الا لفترة 18 يوما كحد أقصى بنصف قدرتهما وليس 30 يوما».