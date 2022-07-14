أعلنت الجمعية الدولية لسينما التحريك- أسيفا ASIFA ، وهي إحدى مؤسسات منظمة اليونسكو، عن انتخاب المجلس التنفيذي الجديد للجمعية الأقدم والأكبر للرسوم المتحركة في العالم ، والتي تأسست عام 1960 في مدينة أنسي بفرنسا، حيث انتهت الانتخابات هذا الأسبوع بين 40 عضوا في مجلس الإدارة الدولي لأسيفا، الذي يمثل أكثر من 5000 عضو في مجال أفلام الرسوم المتحركة حول العالم، حيث تولت الرئاسة ديانا مورس، وهي أحد أعضاء أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار) في هوليوود، خلفاً لليابانية سايكو كينوشيتا.



ويتكون المجلس التنفيذي الجديد للجمعية من الأعضاء:

*ديانا مورس، رئيسة، الولايات المتحدة الأمريكية

محمد غزالة، نائب الرئيس، مصر

جونشيل لي، نائب الرئيس، الصين

أناستازيا ديميترا، نائبة الرئيس، اليونان

أنيجريت ريختر، نائبة الرئيس، ألمانيا

ستيفان ستراتيل، أمين الصندوق، النمسا

توماس رينولدنر، الأمين العام، النمسا



وللمرة الثانية على التوالي أعيد انتخاب محمد غزالة من مصر نائبا للرئيس لمدة ثلاث سنوات، تنتهي في عام 2024. وغزالة هو أستاذ الرسوم المتحركة ورئيس مدرسة الفنون السينمائية بجامعة عفت في جدة، وهي أول أكاديمية من نوعها في المملكة العربية السعودية لتدريس صناعة الأفلام والرسوم المتحركة. وقد فاز غزالة بالعديد من الجوائز عن أفلامه، بما في ذلك جائزة أفضل رسوم متحركة ضمن جوائز الأكاديمية للأفلام الإفريقية (AMAA) في نيجيريا عام 2010 عن فيلمه "خف حنين". وفاز فيلمه الأخير "الهرم" الذي عرض لأول مرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في الدورة الرابعة والعشرين من المهرجان القومي للسينما المصرية، حيث سلمته الجائزة وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم في الحفل الختامي بدار الأوبرا المصرية في مايو الماضي.