تمكن رجال الجمارك في إدارة جمارك الموانئ الجنوبية - ميناء الشعيبة من إحباط محاولة إدخال مايقارب 2 مليون حبة من مادة التنباك ، كانت مخبأة في حاوية "أوانٍ منزلية زجاجية" قادمة من جبل علي ، ومن خلال معلومة وردت إلى إدارة البحث والتحري الجمركي عن حاوية قادمة تحتوي على مواد ممنوعة.

وبتوجيهات وتعليمات مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد بضرورة التدقيق على جميع البضائع الواردة إلى البلاد، ومتابعة نائب المدير العام لشؤون البحث والتحري راشد البركة وبالتعاون مع مدير جمارك الموانئ الشمالية وجزيرة فيلكا وجمارك الموانئ الجنوبية صالح الحربي.



وفي تفاصيل الضبطية فإن حاوية بحجم 40 قدماً قَدِمت إلى ميناء الشعيبة قادمة من منطقة جبل علي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/7/2022، وكانت تحتوي على "أوانٍ منزلية زجاجية"، وبتفتيشها بدقة عُثر على (نحو 2 مليون حبة) من مادة التنباك الممنوع استيرادها بحسب القوانين الجمركية الصادرة بهذا الشأن تبعاً لتعليمات وزارتي التجارة والصحة، وتم اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة.

وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.