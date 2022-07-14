وليد البسام: تم تنفيذ المشروع داخل الكويت بشراكة استراتيجية مع الأمانة العامة للأوقاف

أعلنت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي عن تنفيذها لمشروع الأضاحي داخل الكويت وفي عدد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية، واستفاد منه أكثر من 73 ألفاً و500 مستفيد تقريباً، حيث قامت بالتوزيع داخل الكويت على الأسر المتعففة وخارج الكويت في المناطق الأكثر احتياجاً في 20 دولة.



وقال مدير إدارة العمليات والتمكين في نماء الخيرية وليد البسام: إن مشروع الأضاحي يعد من أهم المشاريع الموسمية التكافلية التي تنفذها نماء الخيرية سنوياً، ويستمد أهميته من دلالته الرمزية والمادية معاً، فمن الناحية الرمزية يبرز المشروع مناسبة عيد الأضحى كمظهر من مظاهر وحدة الأمة، والتراحم بين أبنائها، أما من الناحية المادية فيعبر مشروع الأضاحي عن معنى التكافل بين المسلمين، حيث إنه يمنح الفرصة للمتبرعين بالجود بأضحياتهم على إخوانهم من المحتاجين لها حيثما وجدوا، من خلال مشروع الأضاحي، على توفير كل الخدمات والدعم والإسناد التي تجعل مساعدات المتبرعين الكرام تصل إلى المستفيدين المستحقين بالجودة العالية والأمانة المطلوبة.



وأضاف البسام أن نماء الخيرية استهدفت من خلال المشروع تلبية احتياجات المستفيدين داخل الكويت وفي 20 دولة، وهي كينيا والصومال وموريتانيا والأردن وإندونيسيا وتونس والنيجر وغانا وسيراليون وتشاد وبنين والسنغال واللاجئين السوريين في تركيا والأردن ولبنان وفلسطين واليمن وكمبوديا وسريلانكا والهند وبنجلاديش واللاجئين الروهنجيا في بنغلاديش، مشيراً إلى أن أعداد المستفيدين من مشروع الأضاحي داخل الكويت 3246 ألف مستفيد تقريباً، وفي خارج الكويت أكثر من 70338 ألف مستفيد، بواقع 1623 أضحية غنم داخل الكويت، منها 555 أضحية بشراكة إستراتيجية مع الأمانة العامة للأوقاف تنفيذاً لشروط المصارف الوقفية والواقفين التي نصت عليها الحجج الوقفية في الأمانة العامة للأوقاف في تفعيل دور الوقف في تنمية المجتمع وسد حاجات المحتاجين، استفاد منها 1110 أسر تقريباً، و941 أضحية بقر وغنم في الخارج.



وأثنى البسام على الشراكة الإستراتيجية مع الأمانة العامة للأوقاف في العديد من المشروعات الخيرية والإنسانية التي تقيمها نماء داخل الكويت، ومنها المشروعات التعليمية والموسمية، ومنها مشروع الأضاحي، مؤكداً حرص «نماء» على إرساء دعائم هذه الشراكة مع كل مؤسسات العمل الخيري الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، بهدف تقديم خدمات إنسانية ونبيلة للمجتمع بكل شرائحه حتى يشعر بأهمية العمل الخيري من خلال هذه الخدمات النوعية.



وأضاف البسام أن مشروع الأضاحي لهذا العام راعت فيه نماء الخيرية المناطق الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن مشروع الأضاحي ركز على فئات النازحين واللاجئين، والأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود، والأسر المتعففة.



إلى ذلك، أعرب مستفيدون من مشروع الأضاحي الذي نفذته نماء الخيرية عن بالغ شكرهم وتقديرهم للكويت والمحسنين الذين دعموا المشروع وأدخلوا الفرحة على أسرهم.