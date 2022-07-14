حملات الوزارة متواصلة خلال العطل وعلى مدار العام لضبط التعديات على شبكة الكهرباء والمياه

عاطف رمضان



أسفرت حملة واسعة في محافظتي العاصمة والفروانية قام بها فريق الضبطية القضائية التابع للمنطقة الشمالية في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن ضبط مخالفة سرقة تيار كهربائي لعقار قيد الإنشاء في منطقة جليب الشيوخ.



وقال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أحمد الشمري في تصريح لـ «الأنباء» انه تم اتخاذ الإجراءات عبر فصل التيار الكهربائي عن العقار المخالف وإعداد محضر عن حالة السرقة التي تم رصدها سابقا على فترات.



وأضاف الشمري ان ما اتخذته الحملة من إجراءات كان وفقا للقانون رقم 48/2005 والقرار 161 لسنة 2017 والقرار الخاص بالهدر والإسراف وهو 255 لسنة 2010 والمعدل بالقرار 61 لسنة 2018.



وأشار الى ان الحملات التي يقوم بها فريق الوزارة متواصلة خلال أيام العطل الرسمية وعلى مدار العام دون توقف، وذلك لضبط التعديات والمخالفات على شبكة الكهرباء والمياه.



وحذر الشمري انه لن يتم التهاون عن التعديات على شبكة الكهرباء والمياه داعيا الجميع الى تجنب المساس بشبكات الكهرباء والمياه.