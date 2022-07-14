تعهدت الإمارات باستثمار ملياري دولار لتطوير سلسلة «مجمعات غذائية» في الهند بهدف التصدي لانعدام الأمن الغذائي في جنوب آسيا والشرق الأوسط، وذلك وفقا لبيان مشترك من مجموعة «اي تو يو تو» قبيل القمة الافتراضية لقادة هذه الدول التي تضم الإمارات والهند والولايات المتحدة وإسرائيل.



والهدف هو جمع الشركات الزراعية وشركات معالجة الأغذية وشركات التجزئة في مكان واحد واستخدام أحدث تقنيات المناخ لتقليل الهدر وترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل.



وأضافت الدول الأربع في بيان أنها ستدعم أيضا مشاريع للطاقة المتجددة في الهند.



وتابع البيان «مؤسسات القطاع الخاص في الولايات المتحدة وإسرائيل ستكون مدعوة لتقديم خبراتها وحلولها المبتكرة التي تسهم في استدامة المشروعات».



وأكد رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، أن التعاون الاقتصادي أفضل السبل لتحقيق الاستقرار والسلام، وأن الشراكة هي الطريق الوحيد لتجاوز الخلافات.



وقد أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن هذا اللقاء الرباعي الذي عقد على هامش زيارته لإسرائيل امس، واعد على صعيد التعاون الاقتصادي والسياسي والتكنولوجي، مشددا على أهمية المصالح الاقتصادية في إيجاد تعاون مشترك.



وألقى بايدن باللائمة على الهجوم الروسي على أوكرانيا في أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين.



من جهته، قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي: «علينا التعاون لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيرا إلى أن هذا اللقاء وضع خريطة طريق لتنفيذ مشاريع مهمة بينها الطاقة والأمن الغذائي.



بدوره، اعتبر رئيس وزراء إسرائيل، يائير لابيد، أن الممر بين الإمارات والهند أبرز حل لأزمة الغذاء العالمية، مؤكدا أن الأمن الغذائي أبرز تحديات القرن الحادي والعشرين.



وأشار لابيد إلى ضرورة تطوير سوق الطاقة لحل الأزمة الناجمة عن حرب أوكرانيا.