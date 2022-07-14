واجه عدد من المستخدمين عطل في تويتر عند محاولة التعامل مع حساباتهم، وتبين أن هذا العطل أصاب المستخدمين حول العالم من مختلف البلاد.

ووفقًا لـ Down Detector، بدأت المشكلات على منصة التواصل الاجتماعي لآلاف الأشخاص، وتتعلق معظم المشكلات المبلغ عنها بالوصول إلى تطبيق Twitter وموقع الويب الذى يمثل 48٪ و 49٪ من المشكلات المبلغ عنها على التوالي.



وفى الوقت نفسه، تشير 3٪ فقط من التقارير إلى وجود مشكلات في الخلاصة.



كما اشتكى أحد مستخدمي Down Detector من رسائل الخطأ التى أرسلتها الصفحة، مضيفًا: "حدث خطأ ما.. حاول إعادة التحميل".