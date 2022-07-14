الحرارة العالية مستمرة حتى 24 أغسطس والشمس تتعامد على الكعبة وقت صلاة الجمعة



توقع الخبير الفلكي عادل المرزوق استمرار هبوب رياح متقلبة الاتجاه بين رياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة في منطقة شمال شرق شبه الجزيرة العربية، ثم يعقبها وتحديدا مساء الأحد المقبل هبوب رياح كوس خفيفة السرعة لن تزيد سرعتها على (26) كم/ س.

وأضاف: هذه الفترة تتزامن مع دخول فترة «كلة أو تشلة القيظ» والتي تسمى فلكيا «جمرة القيظ» من شدة حرارتها.



وأوضح المرزوق أنه وفي هذه الفترة ستهب رياح الكوس التي تؤدي إلى ارتفاع في درجة الحرارة ويكون الطقس شديد الحرارة ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة بين (48 و50) درجة مئوية، كما تزيد نسبة الرطوبة في الجو بين (70 و80%)، ويمكن ملاحظة ازدياد نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية وخصوصا في الفترات المسائية وبعد غروب الشمس، كما تظهر في سماء المنطقة بعض الغيوم العالية والمتفرقة نتيجة هبوب رياح الكوس.



وبيّن المرزوق أن هذه الحرارة العالية تستمر حتى 24 أغسطس، وهو اليوم المعروف عند أغلب الناس بـ «دلوق سهيل»، حيث تبدأ حدة الحرارة تنكسر بعد هذا اليوم.



ولفت الى أن يوم غد (الجمعة) سيشهد تعامد الشمس على الكعبة المشرفة مع وقت صلاة الجمعة، الذي يحين في الساعة (12:26) ظهرا في مكة المكرمة، وسوف يشير موقع الشمس في هذا الوقت الى اتجاه الكعبة في أية بقعة تظهر فيها الشمس بالعالم في هذا الوقت.