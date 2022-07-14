جدّد لاعب الوسط الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي عقده مع برشلونة الإسباني حتى العام 2024، بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني اليوم الخميس.



ويعد هذا التمديد نهاية مسلسل طويل من المفاوضات المتواصلة منذ أشهر عدة، بعدما كان برشلونة أعلن في وقت سابق نية اللاعب الرحيل عن النادي، ليعود ويتوصل الطرفان أخيرا إلى اتفاق يقضي ببقائه في «كامب نو».



وشهدت العلاقة بين الجانبين توترا ملحوظا في خضم الموسم الماضي، حيث طرد مدرب «البلاوغرانا» تشافي هيرنانديز، ديمبلي من مجموعة الفريق وأعطاه إنذارا نهائيا: التمديد أو المغادرة، لكن في غضون 6 أشهر، نجحت إدارة النادي في التوصل إلى اتفاق رسمي.



وأشارت وسائل إعلام كاتالونية إلى أن ديمبلي وافق على تخفيض راتبه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها النادي.