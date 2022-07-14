ذكرت تقارير إخبارية اليوم الخميس أن أحد الأندية السعودية عرض 300 مليون يورو للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مان يونايتد الإنجليزي.



وبعد العديد من التكهنات حول مستقبل النجم البرتغالي، ومنها رغبة بايرن ميونخ الألماني في ضمه، وهو ما نفاه النادي البافاري، تردد أن أحد الأندية السعودية يرغب في ضمه، دون الكشف عن اسم النادي .



وذكرت قناتا «سي.إن.إن البرتغال» و«تي.في.آي» وكذلك صحيفة «آس» الإسبانية أن العرض السعودي يستهدف التعاقد مع رونالدو لمدة موسمين.



ويستمر عقد رونالدو مع مان يونايتد الإنجليزي حتى نهاية يونيو.



2023 وأبدى النجم البرتغالي الدولي البالغ من العمر 37 عاما رغبته في مواصلة اللعب في مسابقة دوري قوية قبل نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، والتي من المتوقع أن تكون آخر نسخة من كأس العالم يشارك فيها خلال مسيرته.



وذكرت التقارير أن العرض السعودي يتضمن دفع 30 مليون يورو مقابل انتقال اللاعب، وحصول رونالدو على 125 مليون يورو في الموسم الواحد.