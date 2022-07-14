تبدأ وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الخميس في استقبال طلبات إصدار التأشيرات لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة من جميع دول العالم، لتأدية مناسك العُمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء السعودية ( واس) ليل الأربعاء / الخميس ، إن بدء العمرة للمعتمرين من داخل وخارج المملكة يبدأ في 30 تموز/ يوليو الجاري .

ولفتت إلى أنه يمكن إصدار التصاريح للمعتمرين من داخل المملكة من خلال تطبيق "اعتمرنا"، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الصحية المعتمدة من الجهات المعنية للحفاظ على سلامة وصحة المعتمرين والزائرين، ضمن إجراءات سهلة تضمن أداء مناسك العمرة بطمأنينة ويسر.

ووفق الوكالة ، تعمل وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحديد الإجراءات الصحية الوقائية، للحماية من فيروس (كوفيد 19)، منها الحصول على اللقاحات المعتمدة في المملكة، وإرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر، إضافة إلى إقرار بصحة المعلومات.