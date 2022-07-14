يعتزم بيل غيتس التبرع بـ20مليار دولار لمؤسسة بيل وميليندا جيتس الشهر الجاري في الوقت الذي يخطط فيه رائد الأعمال الخيرية تسريع وتيرة العطاء.

وقال جيتس ، رابع أغنى رجل في العالم ، في بيان نقلته وكالة بلومبرج للأنباء" آمل من خلال منح المزيد ، في أن نتمكن من أن نخفف بعضا من المعاناة التي يواجهها الاشخاص الآن ونساعد في تحقيق رؤية المؤسسة بإعطاء كل شخص الفرصة ليعيش حياة صحية مثمرة".

ووفقا للبيان ،فإن المبلغ النقدي الأحدث من جانب جيتس يجعل إجمالي المنح المقدمة من المؤسسة تصل إلى نحو 70مليار دولار.

وذكرت بلومبرج أن الهدف الجديد للمؤسسة بتوزيع تسعة مليارات دولار سنويا ، والذي تسعى لتحقيقه مع حلول عام 2026، يمثل زيادة بنسبة 50% عن المعدل الحالي.