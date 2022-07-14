أعلنت شركة صناعة معدات الاتصالات السويدية العملاقة "إريكسون"، اليوم الخميس، ارتفاع أرباحها في الربع الثاني من العام.

وسجلت إريكسون النتيجة في ظل زخم الأعمال القوي المستمر خلال هذه الفترة.

وسجلت الشركة في ربع العام الذي انتهى في حزيران/يونيو الماضي، صافي أرباح بلغ 7ر4 مليار كرونة سويدية (443 مليون دولار)، أو 35ر1 كرونة للسهم، بالمقارنة مع تسجيلها 9ر3 مليار كرونة أو 10ر1 كرونة للسهم قبل عام.

وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 3ر7 مليار كرونة، مقابل 8ر5 مليار كرونة على أساس سنوي.

كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب باستثناء رسوم إعادة الهيكلة إلى 4ر7 مليار كرونة، مقابل 8ر5 مليار كرونة، تم تسجيلها في العام الماضي.

وارتفع صافي مبيعات الشركة السويدية إلى 5ر62 مليار كرونة، مقابل تسجيل مبيعات بقيمة 9ر54 مليار كرونة في الربع الثاني من عام 2021