قال مجلس السياحة السنغافوري في بيان تم إرساله اليوم الخميس عبر البريد الإلكتروني، إن سنغافورة تتوقع أن تستقبل ما يتراوح بين 4 ملايين و6 ملايين زائر خلال عام 2022، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للانباء.

وكانت سنغافورة سجلت خلال النصف الأول من العام وصول 5ر1 مليون زائر، بما يساوي زيادة نسبتها نحو 12 ضعفا بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام .2021

جدير بالذكر أن عائدات السياحة خلال الربع الأول من العام سجلت زيادة نسبتها 213% على أساس سنوي، بواقع 3ر1 مليار دولار سنغافوري.

ومن المنتظر أن تواجه تدفقات السياحة بعض الصعوبات خلال باقي العام بسبب البيئة السياسية والاقتصادية العالمية المتقلبة، بالاضافة إلى الوضع الصحي المتغير، بحسب ما قاله مجلس السياحة السنغافوري.