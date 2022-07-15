محمد بشير: أسعار رحلات بعض الوجهات التي يفضلها المسافرون من الكويت زادت 200%

علي إبراهيم



قال مدير عام شركة «باش أفييشن» للسياحة والسفر محمد بشير إنه على الرغم من انتهاء عطلة عيد الأضحى ومرور نحو شهر على بدء عطلة الصيف، إلا أن أسعار تذاكر السفر مازالت مرتفعة، مدفوعة بالطلب المستمر من قبل المواطنين والمقيمين على السفر، وهو ما زاد من أسعار رحلات بعض الوجهات التي يفضلها المسافرون من الكويت بنسبة تصل إلى 200%.



وتفصيليا، ذكر بشير أن تركيا ومصر ولندن وباكو والمالديڤ تتصدر قائمة اهتمامات المسافرين من الكويت في الوقت الراهن، وأن أسعار رحلة الـ round trip على تلك الوجهات بعد إجازة العيد تأتي بأسعار مرتفعة، نظرا لاستمرار الطلب العالي على السفر، مبينا في الوقت ذاته أن هناك بعضا من تلك الوجهات تظهر لها أسعار تنافسية في رحلة المغادرة من الكويت، ولكن أسعار العودة ترفع التكلفة الإجمالية للرحلة مجددا.



وأشار إلى أن الرحلة إلى لندن في الوقت الراهن تبلغ تكلفتها ذهابا وعودة نحو 390 دينارا، فيما تبلغ تكلفة الرحلة إلى الوجهة ذاتها ذهابا فقط نحو 100 دينار، بينما تبلغ سعر التذكرة إلى المالديڤ ذهابا وعودة نحو 334 دينارا مع انتهاء عطلة العيد بينما تتراوح أسعار رحلة الذهاب فقط بين 75 إلى 130 دينارا.



وذكر أن أسعار رحلة الذهاب والعودة إلى مصر تبلغ حاليا نحو 172 دينارا، بينما إذا تم حجز رحلة مغادرة من الكويت إلى مصر فقط دون حجز سعر العودة فقد سجلت خلال الأيام الماضية نحو 50 دينارا ومن ثم عاودت إلى الارتفاع مجددا خلال الساعات الماضية إلى مستوى الـ 100 دينار.