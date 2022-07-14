أيدت هيئة رقابية تابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، تقريرا ينتقد المفوضية الأوروبية بسبب سوء إدارتها فيما يتعلق بقرار بشأن إمكانية وصول الجمهور لرسائل نصية خاصة برئيسة المفوضية الاوروبية، أورزولا فون دير لاين.

وقالت إميلي أورايلي، أمينة ديوان المظالم في الاتحاد الأوروبي في بيان لها، إن التحقيق "هو جرس إنذار لجميع المؤسسات التابعة لاتحاد الأوروبي" بشأن وصول الجمهور للرسائل النصية المتعلقة بشؤون العمل.

وأوصت أورايلي مؤسسات الاتحاد الأوروبي بإنشاء نظام لتسجيل وسائل الاتصال، مثل الرسائل النصية.

ويتعلق الخلاف القائم بسبب قواعد الشفافية، بالتعامل مع طلب لحرية المعلومات للرسائل النصية التي تبادلتها فون دير لاين مع الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، ألبرت بورلا، بغرض تأمين توفير اللقاحات المضادة لمرض "كوفيد 19-".