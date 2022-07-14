أجرت اليابان تدريبات مشتركة واسعة النطاق مع الولايات المتحدة فوق المياه القريبة من أراضيها في وقت سابق من هذا الشهر شملت 52 طائرة، وفقا لما ذكرته قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية في صباح اليوم الخميس.

وقالت القوات الجوية في بيان، نقلته وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية الرسمية: إن التدريبات شملت أيضا استخدام طائرات حلقت عدة مرات وجاءت مساهمة اليابان بحوالي 20 طائرة مقاتلة فيما تم استخدام 29 مقاتلة وطائرتان حربيتان من سلاح الجو الأمريكي وطائرة دورية تابعة للبحرية الأمريكية خلال التدريبات التي جرت يوم 6 يوليو وكذلك يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين فوق بحر اليابان والمحيط الهادئ وبحر الصين الشرقي".

وأضاف البيان: أن هذه التدريبات المشتركة، التي تهدف إلى تعزيز التقنية التكتيكية لقوات الدفاع الذاتى الجوية والإجراءات المشتركة بين اليابان والولايات المتحدة للرد على أي هجمات مسلحة محتملة، جاءت بعد مناورتين اثنتين أجراها الحلفاء فى أواخر يونيو الماضي.

وفي تحرك ذي صلة، أجرت طائرات دورية تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية والبحرية الأمريكية تدريبات مشتركة يوم أمس الأربعاء فوق المياه القريبة من الجزر الجنوبية الغربية لليابان //بحسب البيان//.

وتأتي هذه التدريبات- بحسب ما قالت كيودو- في الوقت الذي تم فيه رصد سفن حربية صينية وروسية مرارًا وتكرارًا قبالة اليابان، خاصة منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا نهاية فبراير الماضي، على الرغم من أن السفن لم تدخل في المياه الإقليمية اليابانية. وفي أوائل يوليو الجاري، طاردت سفينة حربية صينية سفينة حربية روسية خارج المياه الإقليمية اليابانية مباشرة حول جزر "سينكاكو" المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي، وفقًا لوزارة الدفاع اليابانية، في محاولة واضحة لإثبات السيادة الصينية على الجزر التي تسيطر عليها طوكيو وتزعم بكين احقيتها فيها.