توفي السويسري مارسيل ريمي، أحد أكبر متسلقي الجبال النشطين في العالم، عن 99 عاما، على ما أفادت صحف ومواقع متخصصة

وقالت شركة "ماموت" السويسرية للرياضات الجبلية، وهي الراعية لأنشطة مارسيل ريمي، في منشور على إنستغرام "منذ ما يقرب من قرن من الزمن، كنتَ ملهماً للناس في جميع أنحاء العالم من خلال شغفك الراسخ بالتسلق".

وأضافت "شكرا على كل شيء، مارسيل. تسلق إلى الأعلى بسلام".

في عام 2017، عن عمر يناهز 94 عاما، تسلق ريمي موقع ميروار دارجنتين المعروف لدى محبي التسلق مع أمتاره الـ500 من الحجر الجيري.

وحتى في أواخر التسعينات من عمره، كان ريمي يتسلق جدارا يبلغ ارتفاعه 16 متراً في مركز للتسلق الداخلي في فيلنوف في جنوب غرب سويسرا، مع ابنه الأكبر كلود.

وكان التسلق دائما جزءا رئيسيا من حياة ريمي. فقد نشأ على القصص المرتبطة بعالم الجبال، وأحب اكتشاف الأماكن الخلابة في الهواء الطلق وأصبحت جبال الألب ملعبه.

وعمل ريمي في سكك الحديد السويسرية، وأمضى كل وقت فراغه في الجبال، مصطحبا معه ولديه.