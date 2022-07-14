تبحث الحكومة التشيكية استخدام تسهيلات قرض بقيمة 350 مليار كرونة (4ر14 مليار دولار)، من حزمة التعافي الخاصة بالاتحاد الأوروبي والتي تم الاتفاق عليها في عام 2020، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء

ويأتي ذلك للمساعدة في تمويل المشاريع المرتبطة بتقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية، بحسب ما نقلته صحيفة "هوسبودارسكي نوفيني" التشيكية عن شخص مطلع على المسألة.

ويقوم وزير الشؤون الأوروبية ميكولاس بيك حاليا، بإعداد وثيقة لتقييم ما إذا كانت الدولة لديها ما يكفي من المشاريع لاستخدام الأموال، في حال قررت الاستعانة بالقرض.

جدير بالذكر أن جمهورية التشيك الحبيسة تعتبر من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأكثر اعتمادا على الغاز الروسي.