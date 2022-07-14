قال وزير الزراعة الاسترالي موراي وات في جاكرتا، إن بلاده سوف تسلم إندونيسيا مليون جرعة لقاح في مطلع آب/أغسطس المقبل، لمساعدة جارتها على مكافحة تفشي مرض الحمى القلاعية بين الماشية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس عن وات القول في ختام لقاء استمر لمدة يومين مع نظيره الإندونيسي سيارول ياسين ليمبو، إن الحكومة ستوفر أيضا 500 ألف دولار أسترالي لإقامة شراكة مع إندونيسيا، لتعزيز الجهود من أجل القضاء على المرض.

ومن جانبه، قال وزير الزراعة الإندونيسي في مؤتمر صحفي مشترك، إن الوضع في بالي تحت السيطرة مع عدم تسجيل أي حالات إصابة، في ظل فرض حظر صارم على شحنات اللحوم أو الماشية القادمة إلى الجزيرة أو الخارجة منها.