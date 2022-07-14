وافقت الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية " إف دي إيه " على لقاح شركة نوفافاكس ضد فيروس كورونا " كوفيد 19 " للاستخدام الطارئ للبالغين.

وحسب شبكة سي إن إن الأمريكية الأربعاء فإن هذا اللقاح يعتبر الرابع في داخل الولايات المتحدة وسيكون متاحا في جرعتين لمن تبدأ أعمارهم من 18 سنة.

وكان أعضاء اللجنة الاستشارية لهيئة الأغذية والأدوية والمنتجات البيولوجية قد صوتوا في الشهر الماضي لصالح استخدام هذا اللقاح باعتبار أن فوائده تتجاوز مخاطره بالنسبة للبالغين، كما أنه يستخدم بالفعل في 170 دولة.

ولن يكون استخدام هذا اللقاح مطبقا إلا بعد توصية اللجنة الاستشارية للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عليه.