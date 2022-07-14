قالت شركة الطاقة "بي كيه دبليو" إن عملية تفكيك محطة الطاقة النووية السويسرية في "موهلبيرج" تمضى قدما وفقا للجدول الزمني.

وبعد مرور عامين ونصف العام على إغلاق المحطة، تم نقل ربع الوقود النووي إلى وحدة تخزين موقتة.

وهناك 102 قضيب وقود مخزنة الآن في ما يسمى براميل التخزين الجاف في وورينلينجن، على بعد نحو 15 كيلومترا من الحدود الألمانية. ومن المقرر أن يتم نقل قضبان الوقود المتبقية وعددها 316 قضيبا إلى هناك بحلول عام 2024 .

وقد تم إغلاق محطة "موهلبيرج" للطاقة النووية القريبة من العاصمة برن في عام 2019 بعد 47 عاما من العمل. وبعد نقل قضبان الوقود، سيتم تطهير كل المباني وأجزاء المحطة التي تعرضت للإشعاع.

وبعد القيام بذلك، ستيم هدم المبنى بشكل تقليدي، على أن يكتمل العمل بحلول عام 2034 .