أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين (المحدد الأساسي للتضخم) في فلسطين خلال حزيران/يونيو الماضي، بنحو أربعة أعشار نقطة مئوية، على أساس شهري، ونحو 5ر4 % على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية أساسية.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء ، في بيانات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) اليوم ، إن "مؤشر أسعار المستهلكين في الأراضي الفلسطينية ارتفع بنسبة 38ر0 % في حزيران/ يونيو مقارنة مع شهر أيار/مايو السابق له، و 47 ر4 % مقارنة مع الشهر المناظر من العام الماضي.

وأرجع "الإحصاء" هذا الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين لارتفاع أسعار الغاز بنسبة 26ر6 %، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 56ر5 %، وأسعار البيض بنسبة 25ر5 %، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 89ر4 %، وأسعار الخبز بنسبة 78ر4 %، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 75ر4 %، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 81ر3 %، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 39ر1 %، وأسعار الأرز بنسبة 97ر0 %.

وأشار إلى انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 53ر20 %، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 40ر11 %، واسعار البطاطا بنسبة 24ر3 %.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 41ر0 % خلال الشهر الماضي وفي قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 31ر0 %، وفي القدس الشرقية ارتفاعاً نسبته 31ر0 %