

أعلن د.يفغيني أرزاماستسيف، أن اللحوم الدهنية هي أكثر المنتجات خطورة عند تناولها في وجبة الفطور. وأشار الخبير في حديث تلفزيوني، إلى أن هناك العديد من المواد الغذائية التي يجب استبعادها من وجبة الفطور قائلا: «إن الأطعمة الأكثر ضررا هي تلك التي يصعب هضمها وثقيلة جدا. تتصدر هذه الأطعمة اللحوم المحتوية على نسبة عالية من الدهون (لحم البقر ولحم الضأن) لذلك من الأفضل استبعادها».



وينصح الخبير بعدم تناول الأطباق المعقدة مثل المعكرونة بالفطر أو الجبن والزبدة وكذلك المواد الغذائية المحتوية على نسبة عالية من الدهون.



ويقول: «من الصعب هضم هذه المواد، ما يشكل ثقلا كبيرا على الجهاز الهضمي. وبالإضافة إلى ذلك تحتوي على سعرات حرارية عالية، ما يشكل ثقلا إضافيا خلال النهار». ويضيف، كما لن يحصل الجسم على أي فائدة من البيض عند قليه أكثر من اللازم.



ووفقا له، أفضل المواد الغذائية في وجبة الفطور هي العصائد مثل عصيدة الشوفان أو الحنطة السوداء وغيرهما، وكذلك جبن القريشة أو عجة من 2-3 بيضات. ويقول: «البروتين سهل الهضم ولا يشكل عبئا إضافيا على الجهاز الهضمي، بعكس اللحوم. وتناول المواد البروتينية في وجبة الفطور لن يسبب إحساسا بالثقل».