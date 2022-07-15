صفحة «بحري» تلتقي الحداق مشعل سعدون الذي حدثنا عن بداياته البحرية مع والده، وأفضل أماكن الصيد حاليا، وطرق صيد السبيطي وأماكنه، وأفضل مايات الهامور والبالول، وأماكن تواجد النقرور والشيم، ومتي يكثر صيد النويبي، وما هي ييمة الشعم وأفضل ترديعة له. كما أطلعنا سعدون علي طريقة صيد لبنان «السبحة» ومتى تستخدم، وأفضل أوقات صيد الجنعدة وطرق صيدها المتنوعة، وشرح مفصل عن طريقة الصيد بالجق، وأكثر هموم الحداقة في البحر، ومعلومات عن صيد أغلب أنواع الأسماك.. فإلي التفاصيل:



في البداية يقول الحداق سعدون: تولعت في الصيد منذ الصغر وأنا بعمر 5 سنوات مع النوخذة الوالد ربي يرحمه وقد علمني على اغلب طرق الصيد من الحداق والصيد بالشبك (الطاروف) واغلب الاماكن التي كنا نروح لها في الشمال صوب الحيشان والجون وفوق عوهة والبويه الصفرا والركسة وقليل كنا نروح جنوب، وبعد ما صار عمري 14 سنة بدأ والدي ينزلني بطراد بحجم 14 وطبعا علمني على البوصلة والاتجاهات، واذكر موقف ابوي سواه فيني انه ربط عيوني بغترة وقام يلف فيني بالبحر عشان اضيع الاتجاهات وبعدها شال الغترة من عيوني وسألني وين الديرة انا كنت صغير وتوهقت اشرتله اي مكان فعلمني معلومة فادتني الى يومنا هذا قال دائما الديرة تكون غرب بحر الكويت.



السبيطي على الأسياف



ويضيف: افضل اماكن الصيد حاليا عندك الحيشان مبين فيها الشعم والمزيزي والسبيطي اما في الجنوب حاضرة كثير من انواع السمج مثل الشعري والفسكر والجنعد.



السبيطي يعتبر من الأسماك الذكية والحذرة وفي الغالب يتم صيدها على الأسياف وخيط مقاس 40 - 60 والترديعه تكون من الميدار والبلد والمدو (ركه) يعني البلد ومن ثم المدور ومن ثم ترك مسافة تقريبا باع إلى باع ونصف وبالاخير الميدار والاغلب حجم الميدار يكون من 0/1 إلى 0/4، الييمة على حسب المرعى مرات تختار العجين ومرات الزوريه او السلس، السبيطي غالبا يكون عند الاسياف في الأماكن الصخرية ويبي الهدوء ويحتاج لصبر وتكتيك، وفي بعض الاحيان اصيده بطريقة التشخيط على ميارير ويحتاج لسرعة بطيئة بالطراد واذا موجود راح تصيده.



صيد الهامور علي الوقفات



ويتابع: الهامور والبالول من الاسماك المستوطنة وغير المهاجرة وهو متواجد على مدار السنة، وافضل وقت لصيده هو من شهر اكتوبر لغاية نوفمبر، الييمة حسب مكانه مرات على جم صغير او نقاقه او راس خثاق واقعد له وقت الوقفات لان هذا وقت مرعاه وايضا بالجق ينصاد والتشخيط.



النويبي مكانه الأطيان



ويضيف: النقرور تحصله في الركسة، اما الشيم تحصله صوب الدردور راس السالمية وتستخدم لها علاق طويل وتشك لها زمرور حي وأيضا تحصلها تحت جسر جابر وينصاد بطريقة الجق والشيمة تحب المايه الحامية، النويبي والشعم افضل وقت لهم من شهر اكتوبر لغاية فبراير والييمة الربيانة، طبعا النويبي موجود بكثرة صوب الدفان والاطيان ويبيله جرة ماي خفيفة واموره ممتازة سمجه اذا حاضرة تصيدها بسهولة والايام الاخيرة نصيدها بطريقة الجق، والشعم تحصله صوب الاقواع الصخرية وفي الصيف يبي الشريب وافضل شي ترديعه ركه وخيط ناعم.



طريقة صيد «السبحه» في لبنان



وأضاف: اول چنعدة صدتها وانا صغير مع الوالد ربي يرحمه ويومها كنا نصطاد بالشبك في الاماكن الساحلية القريبة بأعداد قليلة، وفي الوقت الحالي جربت عدة طرق لصيدها ومنها طريقة تعلمتها في لبنان بمنطقة جونية ويلقبونها بطريقة «السبحه» مأخوذة من كلمة مسباح، وهي كالآتي يكون خيط طويل وكل 3 الى 5 باع يحطون بلد تقريبا بوزن 200 الى 250 غرام يصل الى 6 بلود على طول الخيط ونشك في نهاية الخيط سمجة صغيرة نوعها قباب طازجة وكل بلد راح ينزل الخيط خمسة امتار حسب العمق اللي متواجدة فيه السمجة ونستخدم طريقة التشخيط وهي طريقة جميلة وقد اصطدنا فيها صيد طيب في لبنان، اما عندنا في الكويت فنصيد الچنعدة على البوردات وفي نهاية الخيط قفشة ونستخدم سنارة والاغلب مكاين كهربائية، هذه الطريقة افضل موسم لها من شهر اكتوبر لغاية مارس وتعتبر من طرق الصيد الحديثة، والطريقة الثانية على خيط وسنارة ونهاية الخيط يكون سيم ومردعين عليه اكثر من ميدار بطريقة معينة ونحط سمج حي نوع جش او حمام. ونستخدم هذه الطريقة بالصيف لان الجنعده في وقت الصيف تكون احجامها كبيرة وما تنصاد بالقفشة لانها تبي الييمة الكبيرة، ونصيدها بالجق ولكن بأعداد قليلة، الچنعدة موجودة في بحرنا على مدار العام ولكن طريقة صيدها تختلف من موسم الى آخر.



فرص صيد الجق أكبر



ويقول: جربت الجق نفس كما ذكرت في السابق لانني احب ان اتطور في هوايتي واجرب اغلب الاشياء وأحاول اتعلم كثر ما اقدر، الجق طريقة صيد تعتمد على حركة القصبة بحركة معينة وعلى جونا الحار تعتبر بالصيف متعبة، وطبعا كل مكان وكل سمجة تختلف المعدات التي سوف تختارها من مكينة وقصبة وخيط لان لازم يكون في تناسق بالعدة عشان توصل لأعلى، الجق هو وزن يصنع من مواد مختلفة وله اوزان واشكال والوان مختلفة وحتى سبحته تختلف على حسب قصته، وطبعا انت تحدد شنو تحتاج حسب نوع السمج المستهدف، مثلا اذا تبي سمج الجنوب اكيد تحتاج لخيط وقصبة ومكينة مقاساتهم كبيرة تناسب نوع السمج الموجود هناك وعكس ذلك في الشمال، الجق اثبت فعاليته وانها طريقة ناجحة وصيادة وعلى فكرة فرصة الصيد في الجق تكون اكبر من فرصة الحداق لأنه بالعادة وقت الجق ما نقط سن نخلي الطراد سماري فتمر على اكثر من قوعة.



ختامية



واختتم سعدون قائلا: اكثر شي يضايقني بالبحر بصراحة فئة من الناس ما عندها ثقافة التعامل بالمسنة وخصوصا عند الصعود والنزول ونوع آخر يصفط بنص المسنة ولا يرد على احد وعدم احترام قوانين المرور اثناء القلص وهذا يشكل خطرا كبيرا عليك وعلى الناس التي في الشارع، وايضا ما يقوم به البعض من رمي العلب والاكياس الفارغة بالبحر والتلوث، في النهاية هذا بحرنا يجب ان نحافظ عليه اليوم لكي يتوارثه غدا ابناؤنا.