أعلنت «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي عن تنفيذها لمشروع الأضاحي داخل الكويت وفي عدد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية، واستفاد منه أكثر من 73 ألفا و500 مستفيد تقريبا، حيث قامت بالتوزيع داخل الكويت على الأسر المتعففة وخارج الكويت في المناطق الأكثر احتياجا في 20 دولة.



وقال مدير إدارة العمليات والتمكين في «نماء» وليد البسام: إن مشروع الأضاحي يعد من أهم المشاريع الموسمية التكافلية التي تنفذها نماء الخيرية سنويا، ويستمد أهميته من دلالته الرمزية والمادية معاً، إذ يبرز المشروع مناسبة عيد الأضحى كمظهر من مظاهر وحدة الأمة، والتراحم بين أبنائها، كما يعبر عن معنى التكافل بين المسلمين، حيث يمنح الفرصة للمتبرعين بالجود بأضحياتهم على إخوانهم المحتاجين لها حيثما وجدوا.