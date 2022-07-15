محمود عيسى



بعد أن سجلت الكويت في شهر مايو الماضي ارتفاعا كبيرا للغاية في ترسيات العقود على مؤشر مجلة ميد للمشروعات الإقليمية بلغت نسبته 265% لتصل قيمتها الى 288 مليون دولار، فقد عكست هذا الاتجاه خلال شهر يونيو لتسجل تراجعا كبيرا بنسبة 66.7% وبالتالي فقد اقتصرت قيمة العقود على 96 مليون دولار.



وبذلك حلت في المركز الخامس خليجيا والسادس إقليميا، بينما تصدرت المملكة العربية السعودية والإمارات القائمة في المركزين الأول والثاني بعقود بلغت قيمتها 8.8 مليارات دولار و790 مليون دولار على التوالي.



واحتلت عمان وقطر المركزين الثالث والرابع بعقود بلغت قيمتها 330 مليون دولار و280 مليون دولار على التوالي، ثم الكويت في المركز الخامس وأخيرا البحرين بعقود قيمتها 48 مليون دولار.



وذكرت مجلة ميد انه على الصعيد الإقليمي سجلت المنطقة تباطؤا في نشاط ترسيات العقود في يونيو بلغت نسبته 29%، حيث أرسيت صفقات بقيمة 12.3 مليار دولار مقارنة مع 17.3 مليار دولار في مايو.



وقد سجلت مصر ترسيات بواقع 1.912 مليار دولار لتحل في المركز الثاني إقليميا، رغم تراجعها مقارنة بالعقود التي أبرمتها بقيمة 10.5 مليارات دولار في مايو. كما سجل العراق ترسيات عقود بقيمة 89 مليون دولار.



وبالنسبة للسعودية، قالت المجلة ان غالبية عقود يونيو نشأت في قطاع النقل، حيث سجلت الصناعة 5.7 مليارات دولار من الصفقات الممنوحة.

وتم توقيع أكبر العقود المتعلقة بمشروع نيوم لأقسام النفق الجبلي بطول 170 كيلومترا وهو جزء من مشروع مدينة نيوم بقيمة 500 مليار دولار.



وفي حين تركزت الصفقات الكبرى في مصر على قطاع الكهرباء، فقد تركزت على قطاعي النفط والغاز في الإمارات وقطر.