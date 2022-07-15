القاهرة - سامي عبدالفتاح



تشهد مسابقة الدوري المصري غدا جولة جديدة في تحديات سباق الصدارة بين اندية الزمالك (المتصدر)، وبيراميدز (الثانى)، والأهلي (الثالث)، وذلك ضمن الجولة 25 من الدوري المصري. وأهم ما في هذه الجولة المواجهة المباشرة بين الأهلي وبيراميدز في ستاد الدفاع الجوي لاقتناص المركز الثاني، أما الزمالك فسيكون ضيفا على غزل المحلة في السابعة بتوقيت الكويت، ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 54 نقطة، بينما يحتل المحلة المركز الـ 13 برصيد 26 نقطة.



وفي التوقيت نفسه، يستضيف فيوتشر فريق الاسماعيلي، ثم تأتي المواجهة الكبرى في العاشرة مساء بتوقيت الكويت، بملعب الدفاع الجوى بين بيراميدز (50 نقطة) والأهلي (48 نقطة). وشهد أمس الأول ختام الجولة 24، حيث انتزع الاسماعيلي فوزا مهما على حساب سموحة بنتيجة 1-0، وتعادل المصري وفاركو دون أهداف، كما تعادل الجونة وإنبي 2-2. إلى ذلك، وصل إلى الجزائر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر حسام البدري لتولي مهمة تدريب فريق وفاق سطيف الجزائري.