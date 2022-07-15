الدوحة - فريد عبدالباقي



كشف الاتحاد القطري لكرة القدم، عن برنامج المباريات الودية التي سيخوضها منتخب قطر خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك ضمن برنامجه التحضيري استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.



وسيخوض المنتخب القطري ثلاث مباريات أثناء فترة التوقف الدولي «FIFA Days» لشهر سبتمبر، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج العنابي لكأس العالم، حيث يلتقي نظيره الكندي في 23 سبتمبر المقبل، ثم تشيلي في 27 منه، وستقام المباريات في معسكره الحالي بالنمسا، أما عن المباراة الثالثة فسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق. ويلعب العنابي ضمن المجموعة الأولى برفقة منتخبات الإكوادور والسنغال وهولندا.

من جانب آخر، أعلن النادي العربي عن التعاقد مع التونسي اللاعب يوسف المساكني لمدة موسم واحد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد موافقة نادي الدحيل على إعارته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليستمر مع العربي للموسم الثاني على التوالي، وانضم المساكني إلى معسكر الفريق القطري في مدينة خريز دي لا فرونتيرا الإسبانية استعدادا لخوض منافسات دوري نجوم QNB، ومواجهة نادي قطر في الجولة الأولى على ستاد الثمامة المونديالي 2 أغسطس المقبل.