أعربت بطلة التنس التونسية أنس جابر عن سعادتها البالغة بحفاوة الاستقبال التي شهدتها لدى وصولها إلى مطار تونس قرطاج، مؤكدة أنها تفخر بأنها تونسية وأن ذلك يدفعها إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في اللعبة، وأنها ستسعى للفوز ببطولة «غراند سلام» العام المقبل.



جاء ذلك في تصريحات صحافية للبطلة التونسية عقب وصولها مطار تونس قرطاج، حيث كان في استقبالها وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، ووزير السياحة معز بلحسن، ووزيرة المرأة آمال بلحاج، ووزير النقل ربيع المجيدي، ورئيسة الجامعة التونسية للتنس سلمى المولهي وعدد كبير من المواطنين.



وأكدت اللاعبة أن وصولها لنهائي بطولة «ويمبلدون» وما حققته من نتائج وإنجازات هذا الموسم كان بعد جهد شاق، مشيرة إلى أنها تلقت التهنئة من اللاعبة الأميركية سيرينا ويليامز وعدد من لاعبات التنس بعد وصولها لنهائي بطولة «ويمبلدون». وأعربت البطلة التونسية عن أسفها الشديد لتجريد بطولة «ويمبلدون» من نقاط التصنيف العالمي لهذا العام والذي تسبب في تراجع تصنيفها من المركز الثاني إلى الخامس عالميا. إلى ذلك، أعلنت الشركة الراعية للاعبة التنس التونسية أنس جابر تأجيل حفل الاستقبال الشعبي الخاص بها إلى اليوم الجمعة. وكان الحفل مقررا أمس الخميس بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة للاحتفاء بإنجازات النجمة التونسية التي أدركت الدور النهائي لبطولة ويمبلدون كأول لاعبة في أفريقيا والمنطقة العربية تحقق مثل هذا الإنجاز في البطولات الأربع الكبرى.