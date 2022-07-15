يرفع ممثلو ألعاب القوى العربية في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم في يوجين الأميركية التي تنطلق اليوم، تحدي رفع الغلة من المعدن النفيس. وراوح رصيد العرب في النسختين الأخيرتين مكانه بذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات في الدوحة 2019 عن طريق أربع دول هي قطر المضيفة والبحرين والمغرب والجزائر، وذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين قبل سنتين في لندن.وكانت نسخة غوتبورغ السويدية عام 1995 الأفضل للرياضيين العرب من حيث عدد الميداليات، لأنها شهدت حصولهم على ثلاث ذهبيات ومثلها من الفضيات، إضافة الى برونزيتين.أما الأبرز من ناحية الذهبيات فكانت باريس عام 2003 مع أربع ذهبيات، والأمر ذاته في النسخة التالية في هلسنكي.وتبقى الآمال العربية محصورة بحفنة من الأبطال الذين فرضوا أنفسهم على المضمار في الأعوام الماضية أبرزهم القطري معتز برشم والمغربي سفيان البقالي.وتعول قطر على معتز برشم حامل ذهبيتي لندن 2017 والدوحة 2019 وأولمبياد طوكيو، لكن مهمته لن تكون سهلة لأنه ابتعد عن الملاعب لفترة طويلة.فيما يمني السوري مجد الدين غزال صاحب برونزية لندن 2017، النفس بتعويض خيبة النسخة الأخيرة عندما حل في المركز الـ 25 وأولمبياد طوكيو الذي أنهاه في المركز التاسع عشر. ويطمح غزال الى البناء على تتويجه بفضية دورة ألعاب المتوسط التي أقيمت الشهر الماضي في مدينة وهران الجزائرية. كما يسعى العداء المغربي سفيان البقالي المتوج بذهبية أولمبياد طوكيو الصيف الماضي إلى فرض نفسه نجما في سباق 3 آلاف متر موانع، قوال: «استعداداتي بدأت بشكل جيد من خلال فوزي بالمركز الأول في لقاء الرباط ضمن الدوري الماسي» في إشارة إلى تحقيقه أفضل توقيت في المسافة هذا الموسم (7:58.28 دقائق).