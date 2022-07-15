







افتتح الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المتوج الأحد بلقبه الحادي والعشرين في البطولات الكبرى للتنس بعد فوزه على الأسترالي نيك كيريوس في نهائي ويمبلدون، ملاعب للتنس «بيراميد بارك» في البوسنة التي يزورها بانتظام لـ «إعادة شحن طاقته». ديوكوفيتش، المعروف باهتماماته بروحانيات العهد الجديد، مولع ببلدة فيسوكو الجبلية، حيث يتدفق الآلاف كل عام لزيارة الأهرامات التي يعتقد البعض أنها قديمة من صنع الإنسان ولها قدرات علاجية، وهي ادعاءات يرفضها العلماء.



وزار اللاعب الصربي البالغ 35 عاما الموقع للمرة الأولى في العام 2020 ووصفه بأنه «جنة على الأرض».



وعاد ديوكوفيتش إلى مجمع «هرم الشمس البوسني» أربع مرات على الأقل، سواء بمفرده أو مع عائلته، ليحظى دائما بترحيب حار من مؤسس الموقع سمير عثمانافيتش. وفقا لعثمانافيتش، وهو رجل أعمال وعالم آثار بوسني، فإن فكرة بناء «مركز تدريب إقليمي» مع ملعبين، ولدت خلال زيارة اللاعب الأخيرة في مارس الماضي.