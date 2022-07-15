استهدفت غارات جوية فجر أمس، مواقع عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية قرب مدينة البوكمال في المنطقة الحدودية بين سورية والعراق، بحسب ما أفادت شبكات محلية.



وقالت شبكة «الخابور» المحلية عبر «فيسبوك»، إن طائرات مجهولة استهدفت عدة مواقع للميليشيات الإيرانية على الشريط الحدودي في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور.



وذكرت الشبكة المحلية في منشور آخر أن «طيران التحالف الدولي استهدف عدة مقار عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر تابعة للميليشيات الإيرانية على طول الشريط الحدودي في مدينة البوكمال.



من جانبها، أفادت شبكة «عين الفرات» المحلية، أن غارات جوية عديدة مجهولة المصدر استهدفت مواقع سورية وميليشيات موالية لإيران على الشريط الحدودي قرب البوكمال.



ونشرت الشبكة المحلية عبر «فيسبوك» تسجيلا مصورا قالت إنه لانفجارات في مستودع أسلحة تابع لـ «الحشد الشعبي» في مدينة القائم العراقية جراء حريق مجهول.



بدورها، وكالة «نورث برس» المحلية، ذكرت أن طيرانا مجهول الهوية، استهدف بعدة غارات جوية، مقرات ومستودعات أسلحة تابعة لميليشيات موالية لإيران، في بادية دير الزور الشرقية وعلى امتداد الشريط الحدودي السوري- العراقي.



ونقلت الوكالة المحلية عن مصدر عسكري من «لواء القدس» في مدينة البوكمال قوله إن 3 غارات لطيران مجهول استهدفت مقرين للواء في بادية البوكمال، ما أسفر عن مقتل عنصرين وخسائر مادية كبيرة.



ووفق المصدر ذاته، استهدفت 3 غارات أخرى مستودع أسلحة للحرس الثوري الإيراني ومقراً لـ «الحشد الشعبي»، على الحدود السورية- العراقية، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية.



كما استهدفت 8 غارات عربات محملة بأسلحة وذخائر ومستودع مجمع السكة في منطقة «القائم» العراقية، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل، وذلك بعد أن أخلت الميليشيات الإيرانية مواقعها في الجانب السوري، ونقلت الأسلحة والمستودعات إلى الجانب العراقي، بحسب المصدر.