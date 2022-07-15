أعلنت تركيا ان روسيا وأوكرانيا ستوقعان اتفاقا برعاية الأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى استئناف «آمن ومضمون» لصادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود، وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه «خطوة حاسمة وبصيص أمل في عالم أظلمته الأزمات العالمية». وأشاد غوتيريش خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الأول بهذه «الخطوة الحاسمة التي تمثل بصيص أمل لتخفيف المعاناة الإنسانية وتقليل الجوع حول العالم لا سيما في الدول النامية ولدى الأشخاص الأكثر ضعفا حيث تحقق قدرا من الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه في نظام الغذاء العالمي»، لكنه اكد أن العمل لم ينته بعد.



بدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن الاتصالات بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستستمر بعد محادثات أمس الأول في إسطنبول، والتي أسفرت عن بعض عناصر اتفاق محتمل.



وأكدت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية للصحافيين أنه «جرت بالفعل مشاورات مهمة بشأن هذا الأمر». وأضافت: «صيغت بعض عناصر اتفاق محتمل تبحثها روسيا وأوكرانيا وتركيا الآن في عواصمها من خلال إدارات الجيش».



من جهته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن الاتفاق يشمل ضوابط مشتركة لفحص شحنات الحبوب في الموانئ على أن تضمن تركيا سلامة ممرات التصدير في البحر الأسود. وستنشئ تركيا أيضا مركز تنسيق مع أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة لصادرات الحبوب.