سعود عبد العزيز

في حادثة غريبة اعتدى موظف في احدى شركات المناولة من الجنسية المصرية على رئيس التفتيش في مراقبة التفتيش والاستيداع في ادارة الموانئ الشمالية، وذلك بآلة حادة كان يحملها وذلك أثناء تأديته لعمله صباح أمس، وقد سجلت قضية بعد أن أحضر مسؤول التفتيش تقريرا طبيا يثبت الواقعة.

من جانبه، استنكر عبدالله العرادة سكرتير العلاقات الخارجية بنقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك الاعتداء الصارخ وغير المسؤول على رئيس التفتيش بمراقبة التفتيش والاستيداع في إدارة الموانئ الشمالية، اثناء تأدية عمله، من بعض موظفي إحدى شركات المناولة، الأمر الذي نشجبه وبشدة وهذه سابقة خطيرة لا يمكن السكوت عنها في ظل دولة القانون من قبل هؤلاء المخالفين للوائح والنظم التي ادت إلى التعدي بآلة حادة على المسؤول الجمركي في المنطقة الجمركية.

وأكد العرادة ان هذا الأمر لن يمر مرور الكرام فموظفو الادارة العامة للجمارك خط أحمر لا يمكن المساس بهم، ويعد هذا الاعتداء غير المسؤول سابقة خطيرة باقتحام المنطقة الجمركية والاعتداء بالضرب على رئيس التفتيش الجمركي، وذلك بسبب تأدية عمله على أكمل وجه فيكون جزاؤه الاعتداء عليه وضربه وترويعه، الأمر الذي لا نقبله لا من بعيد ولا من قريب.

وأشار العرادة الى ان المسؤول الجمركي المعتدى عليه في النهاية هو مواطن يؤدي عملا من اجل خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين على هذه الارض، لذلك نعلن وقوفنا الكامل تجاه أي اجراءات تقوم بها الجهات القانونية للحد من هذه التصرفات، مبدين ثقتنا واعتزازنا بمدير عام الادارة العامة للجمارك سليمان الفهد بإرجاع حقوق المسؤول الجمركي وكذلك إرجاع هيبة رجال الجمارك بالمواقع الجمركية. وختم العرادة حديثه بأن موظفي الادارة العامة للجمارك خط الدفاع الأول عن البلاد ضد المخاطر.

‏‎وصدر بيان عن الجمارك تضمن تصريحا لمدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان عبدالعزيز الفهد اكد من خلاله متابعته مجريات الواقعة وأن الادارة بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق منتسبيها وللحفاظ على بيئة عمل آمنة وخالية من سائر أشكال العنف و ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث بالمستقبل .

‏‎و تعرب الادارة العامة للجمارك عن أسفها الشديد تجاه هذا التصرف المستهجن و المرفوض ازاء منتسبيها الذين يعتبرون مصدر فخر و اعتزاز و يسجلون أروع الامثلة في حماية المجتمع من الممنوعات.