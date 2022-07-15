أكدت الطالبة المتفوقة منيرة سعود الحربي الحاصلة على 99.27% في القسم العلمي من ثانوية الرابية للبنات، والتي جاءت في الترتيب الأول على المدرسة أنها تهدي نجاحها لوالدها ووالدتها وجميع الأهل، لدعمهم المتواصل لها طوال العام الدراسي.

وقالت الحربي إن من أهم العوامل التي ساعدتها على التفوق التوكل على الله أولا ثم تنظيم الوقت وتحديد الأهداف منذ بداية العام والسعي الى تحقيقها بالجد والمثابرة، مشيرة الى أن عملية التحكم في الوقت كانت من أبرز التحديات التي واجهتها في هذه المرحلة.

وأضافت أن الاختبارات هذا العام كانت سهلة ومباشرة، ولا توجد فيها أي صعوبات، ناصحة الطلبة المقبلين على الثانوية العامة بمتابعة دروسهم أولا بأول، فلكل مجتهد نصيب، لافتة الى أنها تنوي الالتحاق بكلية الطب البشري.