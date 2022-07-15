النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يأمر بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات القضية ومعرفة إن كان هناك أي تقصير أو تعسف

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة شخص أثناء القاء القبض عليه، ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف أمر بفتح تحقيق في الواقعة، وبيان ما إذا كان هناك أي تقصير أو تعسف من قبل أجهزة الوزارة، وفي حال ثبوت أي إخلال بالإجراءات ستتم محاسبة المقصرين.

وتؤكد الإدارة أن القضية الآن في عهدة النيابة العامة وسوف تتخذ الوزارة إجراءاتها بعد الانتهاء من إجراءات النيابة جهة الاختصاص.