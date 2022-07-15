زار الرئيس الأميركي، جو بايدن، مستشفى المطلع في القدس الشرقية دون مرافقة اي مسؤول اسرائيلي، قبيل توجهه الى الضفة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس . وألقى بايدن كلمة شدد فيها على أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الصحة والكرامة للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة بتوفير 100 مليون دولار إضافية لقطاع الصحة في فلسطين. كما أضاف بالقول: نرحب بإسهامات الإمارات في دعم المستشفيات الفلسطينية.

وتُمثّل بيت لحم، والتي يغادرها بايدن متوجهاً إلى السعودية اليوم، المحطة الأخيرة للرئيس الأميركي في جولته الشرق اوسطية الأولى. وقال مسؤول أميركي كبير لوكالة "فرانس برس" إن زيارة بايدن سيصدر عنها "بعض الإعلانات المهمة.. مثل تعزيز الفرص الاقتصادية للفلسطينيين".

ووفقاً للمسؤول الأميركي، يعتزم بايدن أن يُقدّم مساعدات "ومشروعاً لتطوير شبكة اتصالات من الجيل الرابع في الضفة الغربية.