علي إبراهيم

كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن حجم الخضراوات والفواكه التي استوردتها الكويت بلغ نحو 326.8 مليون دينار خلال 2021، كما استوردت منتجات ألبان وبيض طيور بنحو 182 مليون دينار.

وأظهرت البيانات أن الربع الأول من العام كان الأكبر لجهة قيمة الخضراوات والفواكه التي تم استيرادها، حيث بلغت نحو 86.13 مليون دينار، فيما بدأت تلك القيمة بالتراجع في الربع الثاني من 2021 إلى 84.86 مليون دينار، وفي الربع الثالث إلى 83.42 مليون دينار، لتصل إلى 72.36 مليون دينار في الربع الأخير من العام.

أما منتجات الألبان وبيض الطيور، فبلغت وارداتها إلى الكويت أعلى مستوياتها خلال الربع الثاني من العام بواقع 48 مليون دينار، مقارنة بـ 45.99 مليون دينار في الربع الأول من 2021، بينما سجل الربع الثالث نحو 44.37 مليون دينار واردات ليحل بالربع الرابع كأقل حجم واردات لتلك المنتجات بقيمة 43.58 مليون دينار.