ضمن إنتاجات شركة A2B media production ونشاطها الفنيّ المكثّف مؤخراً، صوّر المخرج بسام الترك في دبي أغنية بعنوان (وش جابك) للفنانة التونسية الشابة سارة الزين، وهي أغنية من كلمات منصور الفضلي، لحان عبد القادر هدهود، توزيع، مكس و ماسترينغ حسام كامل.

وفي الكليب الذي صدر قبل أيام تمّ التركيز على حضور سارة الزين المميز وموهبتها المختلفة وإطلالاتها من خلال ٣ لوكات أشرف عليها مصمم الأزياء محمد النجار (لوران اند دانتيل فاشن) في أول عمل تقدمه كفيديو كليب.

والكليب يعرض حالياً على المنصة الرسمية لشركة A2B media production على اليوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية والمحطات، وهي السياسة التي ستتبعها الشركة في كل إنتاجاتها المقبلة. والمميز في الشركة أنها تنتج وتدعم المواهب الشابة، وذلك بإشراف المخرج بسام الترك.