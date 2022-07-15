المشروع الجديد يضم مسجدا وفندقا ومسرحا مفتوحا بتصميم تراثي وتطويرا لحديقة البلدية

ميزة التطوير أنه يدمج روح التراث بالمستقبل ومرشح لمهرجان العمارة العالمي في البرتغال

دعت بلدية الكويت إلى عدم الخلط بين تطوير أسواق المباركية الحالية وإعادة تعمير الجزء المتضرر من الحريق.

وأوضحت البلدية في بيان لها أن القطاع المختص في البلدية سخر جميع الإمكانات الفنية و الطاقات بشأن مشروع تطوير أسواق المباركية في سبيل إنجاز المشروع وتنفيذ مكونات في موقع جديد يضاف للموقع الحالي دون المساس بأسواق المباركية الحالية للمحافظة على الإرث التاريخي لها بإضافة مناطق جديده لهذه الأسواق، مؤكدة أن التطوير لا علاقة له بإعادة تعمير الجزء المتضرر من الحريق حتى يعود كما كان، مبينة أن هناك خلطا بين التطوير والإعمار من قبل البعض في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن مشروع تطوير أسواق المباركية يسير حسب ما هو مخطط له وفق الجدول الزمني و لا يعيقه إعادة إعمار الجزء المتضرر من الحريق الذي يهدف إلى إرجاع هذا الجزء من الأسواق إلى ما كانت عليه، لافتة إلى أنه تمت موافقة البلدية على البدء في التعاقد لتعمير المنطقة المتضررة من قبل فريق مشترك من البلدية ووزارة المالية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع مراعاة تطبيق جميع اشتراطات قوه الإطفاء، وحاليا الفريق المشترك بدأ في أخذ موافقات الجهات الرقابية لتنفيذ إعادة التعمير.

وبينت أن المشروع الجديد يضم مسجدا وفندقا ومسرحا مفتوحا بتصميم تراثي وتطويرا لحديقة البلدية، موضحة أن تصميم المشروع الجديد رشح للدخول في مهرجان العمارة العالمي الذي سيقام في البرتغال لتمتعه بميزة الدمج بين روح التراث والمستقبل.