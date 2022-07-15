ارتفعت إيرادات سوق الرياضات الإلكترونية في الصين بنسبة 14% على أساس سنوي خلال عام 2021، وذلك رغم الإجراءات الصارمة وصعوبة البيئة التنظيمية للألعاب في البلاد، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة "نيكو بارتنرز".

وأفاد التقرير المنشور الخميس إن الصين لا تزال أكبر سوق للرياضات الإلكترونية في العالم بإيرادات بلغت 403.1 مليون دولار في عام 2021.

في غضون ذلك، بلغ إجمالي إيرادات الرياضات الإلكترونية في منطقة جنوب شرق آسيا الكبرى 80.1 مليون دولار العام الماضي، بزيادة قدرها 27.3% على أساس سنوي، مع نموها في الهند بمقدار 20.3 مليون دولار العام الماضي، مرتفعة 26% عن عام 2020.

وأوضح "ألكساندر تشامبلن" رئيس قسم الرياضات الإلكترونية في "نيكو بارتنرز" أثناء مقابلة مع "سي إن بي سي" الخميس أن الصين لديها ميزة نوعًا ما في هذا المجال، إذ أنها تتمتع بسوق كبير بشكل هائل يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين المهتمين باحتراف الرياضات الإلكترونية.

ومع ذلك حذر "تشامبلن" من أنه قد يكون هناك بعض التأثير على مستقبل الألعاب في الصين بسبب اللوائح التنظيمية التي تستهدف قمع الشباب الذين يمارسون الألعاب الإلكترونية في البلاد.

وتشير البيانات إلى وجود دعمًا حكوميًا للرياضات الإلكترونية رغم الإجراءات التنظيمية الصارمة، حيث افتتحت مدينة شنغهاي العام الماضي أرضًا للرياضات الإلكترونية بمساحة 500 ألف متر مربع، كما جددت السلطات الموافقات على الألعاب الجديدة للتوزيع وتحقيق الدخل بين يوليو 2021 وأبريل من هذا العام.



