خفض "جولدمان ساكس" توقعاته لنمو اقتصاد الصين خلال العام الحالي بأكمله، بعدما أظهرت البيانات الرسمية الصادرة الجمعة نمو الاقتصاد بوتيرة أبطأ من المتوقعة في الربع الثاني.

وحاليًا يتوقع البنك الأمريكي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% خلال هذا العام بدلاً من التقدير السابق البالغ 4%.

وحسبما نقلت "بلومبرج"، ذكر اقتصاديو البنك في مذكرة صدرت الجمعة أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن عمليات الإغلاق المتعلقة بفيروس "كوفيد-19" التي تمت خلال أبريل ومايو لها تأثير أكبر من المتوقع على الاقتصاد.

وأضافوا أنه من المتوقع أن يكون تعافي النمو أقل حدة مما كان عليه في عام 2020، لأن عودة ظهور حالات "كوفيد-19" في يوليو قد تقيد انتعاش نشاط الخدمات.



