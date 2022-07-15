ارتفعت البيتكوين بأكثر من 1% خلال تعاملات الجمعة في محاولة لمحو خسائرها على مدار الأسبوع، وزادت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة أعلى 900 مليار دولار.

وعلى مدار الأسبوع، شهدت العملات المشفرة ضغوطًا بسبب تزايد إعلانات الإفلاس من شركات العملات المشفرة متأثرة باضطرابات السوق وانهيار العملات المستقرة، وتداولت البيتكوين ضمن نطاق ضيق بين 19 ألف دولار و21 ألف دولار منخفضة بأكثر من 70% من أعلى مستوى لها منذ نوفمبر.

ومع ذلك تلقت البيتكوين بعض الدعم من تصريحات "كريستوفر والر" المسؤول بالاحتياطي الفيدرالي الخميس بأنه يؤيد رفع الفائدة 75 نقطة أساس خلال اجتماع يوليو، مما خفف من مخاوف رفع أكبر بمقدار 100 نقطة أساس الذي من شأنه زيادة الضغوط على الطلب على الأصول المشفرة لصالح الدولار والسندات الأمريكية.

وصعدت البيتكوين بنسبة 1.24% عند 20844.75 دولار، في تمام الساعة 11:41 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامست المستوى 20911.06 دولار في وقت سابق من التعاملات، وفقًا لبيانات "كوين باس".

وارتفعت أيضًا ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية "الإيثريوم" بنسبة 1.22% إلى 1211.10 دولار، كما زادت الريبل 3.82% إلى 34 سنتًا.

وصعدت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بنسبة 4.77% إلى 933.89 مليار دولار، بحسب بيانات "كوين ماركت كاب".