انخفضت أسعار النحاس دون 7000 دولار، حيث أضرت مخاوف الركود الاقتصادي بتوقعات الطلب على المعدن الذي يُنظر إليه على أنه مؤشر على صحة الاقتصاد العالمي.

وحذرت مجموعة "ريو تينتو" - وهي مورد رئيسي للنحاس وثاني أكبر شركة تعدين في العالم - من مخاوف الركود المتزايدة وتراجع ثقة المستهلك إلى جانب انخفاض الطلب الصيني ونقص العمالة، مشيرة إلى أن هذه العوامل دفعت أسعار السلع إلى الانخفاض خلال الربع الثاني.

كما حذر بنك "جولدمان ساكس" من أن ارتفاع التكاليف يجعل حوالي 300 ألف طن من الطاقة الإنتاجية لمناجم النحاس العالمية غير مربحة، إذ يرى أن الطاقة الإنتاجية التي كانت مربحة عند 6270 دولارًا للطن قبل عام لن تحقق أرباحًا عند 7500 دولار.

وجاءت بيانات النمو الصينية لتزيد من مخاوف الركود الاقتصادي، حيث نما الاقتصاد بنسبة 0.4% فقط خلال الربع الثاني من العام، متأثرًا بقيود الإغلاق المرتبطة بوباء "كوفيد-19" التي أعاقت النشاط في البلاد.

وعلى صعيد التعاملات، تراجعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 2.7% إلى 6980 دولارًا للطن، بحسب بيانات "بلومبرج"، كذلك انخفض كلًا من النيكل والزنك بنسبة 1.5%.

وتتجه أسعار النحاس لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2008، حيث تراجعت بنسبة 28% على مدار العام الجاري حتى الآن، وانخفض مؤشر بورصة لندن للستة معادن الأساسية 23% خلال هذا العام حتى الخميس، كما تراجع خام الجديد في بورصة سنغافورة بنسبة 20%.