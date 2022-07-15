بقدر ما ينطوي مجال ريادة الأعمال على فرص ومكاسب، بقدر ما ينطوي على عقبات وانتكاسات لا مفر من حدوثها، سواء كان الأمر يتعلق بانتكاسات داخلية متعلقة بالعمل نفسه، أو مشكلات خارجة عن السيطرة مثل جائحة كورونا التي سببت خسائر ضخمة للعديد من الشركات الكبيرة والناشئة على حد سواء.

وبغض النظر عن نوع التحديات، يحتاج رواد الأعمال إلى التحلي بالمرونة التي تمكنهم من التكيف مع التغيرات، والتغلب على الانتكاسات، والتعلم منها، والتعافي مرة أخرى.

1- التحلي بالإيجابية

- إذا تمكن رائد الأعمال من تأسيس شركة ناجحة سابقاً، فمن المؤكد أنه قادر على فعل ذلك مرة أخرى، المهم أن يتخذ الخطوات الصحيحة اللازمة نحو النجاح، وأن يدرك أنه حتى لو واجهته عقبات وتحديات، فإنه سيتعلم من الأخطاء.

- من المهم أن يتذكر رائد الأعمال أيضاً أن التاريخ مليء بقصص رواد الأعمال الذين فشلوا عدة مرات قبل أن يحققوا نجاحاً كبيراً، وكلما كان الشخص مثابراً، كانت لديه فرصة أكبر لتحقيق النجاح.

2- بناء شبكة علاقات

- من المهم أن يبني رائد الأعمال شبكة علاقات تتكون من خبراء، ورواد أعمال ناجحين يعملون في نفس الصناعة أو في صناعات مختلفة، فمثل هذه العلاقات ستكون مفيدة بالنسبة له خاصة خلال الأوقات الصعبة.

- من الممكن أن يرسل رائد الأعمال رسائل لأولئك الأشخاص الناجحين الذين كانوا مصدر إلهام له من قبل، يسألهم فيها عن أحوالهم وكيف تسير الأمور معهم، فمن الممكن أن تلهمه هذه المحادثات بأفكار تساعده على التغلب على العقبات التي تواجهه.

3- خذ الوقت الكافي لإعادة ترتيب الأوضاع

- لا يحاول رواد الأعمال الأذكياء التغلب على الانتكاسات التي تعرضوا لها بسرعة، لكنهم يأخذون الوقت الكافي للتفكير بروية في الاستراتيجيات التي يمكنهم تطبيقها لتحقيق النجاح في المرات القادمة، إذ يعرف رواد الأعمال الأذكياء جيداً أن الانتكاسة بمثابة فرصة يمكن التعلم منها.

4- كن مؤمناً بذاتك

- يتخلى الكثير من رواد الأعمال عن أحلامهم عندما يتعرضون لانتكاسات، ويقررون ترك مجال ريادة الأعمال والبحث عن وظائف في شركات أخرى، إلا أن هذه الخطوة خاطئة، لأن الانتكاسات لا تعني التخلي عن الأحلام والأفكار الجيدة.

- يحتاج رواد الأعمال أن يبذلوا قصارى جهدهم للوصول إلى فكرة جديدة جيدة، ومناقشتها مع شبكة علاقاتهم، وقد يكونون في حاجة إلى الحصول على تمويل، وهناك مصادر عديدة لذلك بما في ذلك الأصدقاء والأسرة والبنوك، لكن أهم شيء في هذه المرحلة أن يحافظ رائد الأعمال على ثقته وإيمانه بنفسه وحلمه.