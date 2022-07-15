قال أنور قرقاش المستشار الديبلوماسي للرئيس الإماراتي، إن الإمارات تعمل على إرسال سفير إلى طهران مع سعيها إلى إعادة بناء العلاقات معها، مضيفا أن النهج التصادمي مع إيران ليس شيئا تدعمه أبوظبي.

وفي حديثه إلى الصحافيين قبيل زيارة رئيس الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى باريس، قال قرقاش إن الإمارات لن تكون جزءا من «محور» ضد إيران رغم أنه قال: إن تصرفات طهران في المنطقة لا تساعد الجهود الديبلوماسية.

في سياق آخر، أكد قرقاش أن بلاده تريد المزيد من الاستقرار في أسواق النفط وستلتزم بقرارات «أوپيك بلس». وأضاف أن أبوظبي ستدعم أي اتفاق بين السعودية والولايات المتحدة إذا تم إبرامه خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمملكة.