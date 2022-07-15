كشفت بيانات رسمية حديثة، عن ارتفاع كبير في حجم الصادرات المصرية الوطنية، حيث بلغت قيمتها الإجمالية خلال أبريل الماضي نحو 4.935 مليار دولار، مقابل نحو 3.199 مليار دولار في الشهر نفسه من العام 2021، بزيادة قيمتها 1.736 مليار دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 54.2%.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يشير توزيع الصادرات الوطنية إلى أن القائمة تضمنت صادرات الوقود، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.765 مليار دولار في أبريل الماضي، مقابل نحو 0.786 مليار دولار في الشهر ذاته من عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 979 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع وصلت إلى نحو 124.5%.

تلاها صادرات مصر من القطن الخام، وبلغت قيمتها نحو 40.820 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 38.515 مليون دولار في أبريل 2021، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6%.



كما تضمنت القائمة، كلا من صادرات السلع نصف المصنعة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 946.205 مليون دولار في أبريل 2022، مقابل نحو 599.499 مليون دولار في الشهر نفسه عام 2021، بزيادة بلغت نسبتها 57.8%.

وبلغت قيمة السلع تامة الصنع، نحو 1.860 مليار دولار في أبريل 2022، مقابل نحو 1.486 مليار دولار في أبريل 2021، بزيادة بلغت نسبتها 25.16%.