قال الرئيس التنفيذي لدى Trade & Working Capital، بيهس بغدادي، إن الاقتصاد الأميركي سيدخل في مرحلة ركود، بسبب رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة بوتيرة متسارعة، متوقعا ظهور علامات الضعف على أكبر اقتصاد في العالم، خلال الربع الأخير من العام الجاري.

كما توقع بغدادي في مقابلة مع "العربية"، أن الصدمة الكبيرة لاقتصاد الولايات المتحدة، ستكون خلال النصف الأول من العام المقبل، مع ارتفاع نسبة البطالة.

من جهة أخرى، أشار بغدادي، إلى أن مشكلة الاقتصاد الصيني تختلف عما يعانيه الاقتصاد الأميركي، موضحا أن الصين لا تواجه مشكلة طاقة مع استحواذها على نسبة كبيرة من صادرات النفط الروسية، فضلا عن أن انخفاض أسعار المواد الخام سيساعد الصين على مكافحة التضخم.