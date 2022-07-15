يعد ملف الأمن الغذائي، من الملفات الأكثر سخونة على طاولة وزراء مالية مجموعة العشرين، خلال اجتماعهم في إندونسيا، اليوم الجمعة.

وفي هذا الصدد، قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن على أعضاء مجموعة العشرين دعم توزيع الأسمدة للمزارعين، وتعزيز التواصل بين المنتجين والمستخدمين.

من ناحيتها، دعت وزيرة المالية الإندونيسية، إلى تأسيس مجموعة العشرين لمنتدى مشترك يتولى الإشراف على خطة عمل مشتركة هدفها تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة الأزمة المرتقبة بسلاسل إمدادات الأسمدة.



أما وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، فحثت دول مجموعة العشرين على اتخاذ خطوات عاجلة لمكافحة أي خطوات أحادية قد تتخذها الدول لتخزين الأغذية أو الحد من صادراتها.